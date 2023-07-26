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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: ضبط 85 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

يتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، حيث قامت مديرية تموين المنيا بتحرير 85 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية .

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وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات تنوعت على نحو 78 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة)، و7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (مجهولة المصدر – شهادة صحية).

لافتا إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا السلع والمواد الغذائية المخابز البلدية إنتاج خبز ناقص الوزن تكثيف الحملات خبز غير مطابق للمواصفات وزارة التموين

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