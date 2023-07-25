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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة تنقلات الشرطة.. اللواء محمد مصطفى ضبش مدير أمن المنيا

اللواء محمد ضبش مدير
اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023 - 2024 والتي تضمنت حركة تنقلات ضباط الشرطة 2023 والترقيات العامة وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، حيث شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية، تعيين  اللواء محمد مصطفي ضبش معوض حكمدار المديرية مديرا لأمن المنيا خلفا للواء أسامة عبد العظيم،.

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واللواء محمد مصطفي ضبش معوض مدير أمن المنيا الجديد، تولي عدة مناصب خلال مسيرته المهنية بداية في الخدمة في محافظة بني سويف قبل أن يتولي بعدها منصب قائد الأمن بقطاع مبارك، وبعدها شغل منصب مدير مكافحة التهرب الضريبي لقطاع شمال الصعيد.

 

وأيضا تولي مدير أمن المنيا الجديد، منصب مفتش الأمن العام في محافظة أسيوط، ومدير مباحث البحر الأحمر، ومدير مباحث بني سويف وبعدها مدير لمباحث قنا.

 

وكان آخر منصب لمدير أمن المنيا الجديد هو مساعد لمدير أمن المنيا، حكمدار المديرية قبل أن يصدر قرار وزير الداخلية بتعينه في منصبه الجديد مديرا لأمن عروس الصعيد خلال حركة التنقلات.

 

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