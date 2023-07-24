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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفوق 6 رؤوس ماشية بسبب حريق اندلع في حظيرة بأبوقرقاص جنوب المنيا

إطفاء حريق بحظيرة
إطفاء حريق بحظيرة ماشيه

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا حريق اندلع داخل حظيرة لتربية الماشية في مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن نفوق 6 رؤس ماشية دون إصابات أو أضرار بشرية وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في حظيرة مواشي بإحدى قري مركز أبو قرقاص، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه في حظيرة ملكًا لمزارع يدعى "ك .ي" وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للحظائر المجاورة.

وتسبب الحريق في نفوق 6 رؤوس ماشية دون إصابات بشرية وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتصرف.

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