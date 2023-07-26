سائحتان تلتقطان سيلفي مع الحيوانات المفترسة والسلطات الأسترالية تتدخل.. ما القصة؟

التقطت سائحتان صورًا سيلفي مع الذئاب الأسترالية العدوانية التي شاركت في هجمات على الإنسان من قبل في جزيرة فريزر الأسترالية. وهو الأمر الذي دفع أفراد من الجمهور إلى إخبار السلطات التي قامت بالقبض عليهن وتغريمهم 1200 جنيه إسترليني لكلًا منهما.



وأكدت السلطات أن الدنغو أو الذئاب الأسترالية يمكن أن تهاجم الإنسان وتقتله إذا اضطربت. وتأملت في أن تمنع عقوبة السائحتان بتغريمهم مبلغ مالي كبير الزوار الآخرين من محاولة التفاعل مع الدنغو. وفقًا لموقع ديلي ستار.



وأشارت السلطات أنه في الآونة الأخيرة قد تم نقل امرأة إلى المستشفى بعد أن دمرها الدنغو في الجزيرة كما أصيب الرجل الذي أنقذها بجروح في يده أيضًا.



وأكدت أن المرأتان كانا من الممكن أن يتعرضا بالفعل لهجوم الدنغو عند قيامهم بالتصوير سيلفي معهم، فهذا السلوك ليس مرحًا أبدًا، لكنهما محظوظتان لأن الأمر لم يتصاعد أكثر.





وقال متحدث باسم المتنزهات والحياة البرية في كوينزلاند إنه كان واضحًا أيضًا من سلوك السائحتين أن التفاعل مع الدنغو أصبح أمر معتاد، إما عن طريق إطعامه أو من خلال تفاعل الأشخاص معه بالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو. وهذا امر غير هين لأن الذئاب الاسترالية لا يمكن أن تأذي الإنسان فحسب، بل أنها يمكن أن تعرض حياته للخطر.