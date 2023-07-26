رضا سليم يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام للأهلي

أعلن الإعلامي الرياضي أحمد حسن عن وصول رضا سليم للقاهرة عبر حسابه بموقع فيسبوك .



وكتب احمد حسن: "رضا سليم يصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع عقود الانضمام إلى الأهلي".

سبب تأخر صفقة رضا سليم

وأوضح حارس مرمى الأهلي الأسبق: الخلافات على بعض البنود في عقد رضا سليم، مثل نسبة إعادة البيع والامتيازات،ولكن اللاعبان لم يوقعا بشكل نهائي حتى الآن.

وكشف شوبير عن اللاعبين المعارين المقرر عودتهما للقلعة الحمراء، موضحا: كريم نيدفيد راجع، كولر معجب بيه وشايفانه هيستفاد منه، صلاح محسن أيضا قريبا جدا من العودة خاصةً أن كولر شايف انه رأس حربة جيد جدا، ولكن البعضقال له ان الالتزام التكتيكي ليس في أفضل حالاته، وأن الموهبة وحدها لا تكفي، ولكنه قريبا من العودة.