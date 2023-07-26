الانقلابات في النيجر عرض مستمر|القصة الكاملة لاحتجاز رئيسها وأبرز الإدانات الدولية للحادث

احتجز الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم وحاصر مقر إقامته ووزارات رئيسية، في وقت تخشى عدد من الدول وقوع محاولة انقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ونزلت حشود إلى شوارع العاصمة نيامي دعمًا للرئيس بازوم، فيما ندد الاتحاد الأفريقي بما فعله عناصر الحرس الرئاسي قائلًا إنها "غير مقبولة".

وكتب مكتب الرئيس على تويتر أن الحراس حاولوا دون جدوى الحصول على دعم من الجيش في جهودهم "المناهضة للجمهورية".

وقال مصدر لم يذكر اسمه لوكالة "فرانس برس": إن هذه الخطوة كانت "نوبة مزاجية" من قبل القوات.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الرئيس السابق المباشر محمد يوسفو وزعماء سابقين آخرين شاركوا في محادثات لوقف تصعيد الموقف، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت تلك المحادثات لا تزال جارية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من الرئيس قوله إن المحادثات فشلت وإن الحراس الذين رفضوا الإفراج عن الرئيس بعدما تلقوا إنذارًا من الجيش.

وقال مكتب الرئيس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن الجيش مستعد لمهاجمة المتورطين في هذا الحادث. وأضافت أن "رئيس الجمهورية وعائلته بخير".

العقل المدبر لمحاولة الانقلاب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في النيجر اسم وصورة قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عمر تشياني، باعتباره العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر.

وقال مغردون إن رئيس النيجر محمد بازوم، كان يخطط لإقالته من منصبه.

من جانبها، ذكرت صحيفة "جون أفريك" أن الجنرال عمر تشياني يفاوض الرئيس، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وشاهد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قوات مدججة بالسلاح موالية للرئيس متمركزة حول محطة الإذاعة الوطنية.

وأصدرت الكتلة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بيانًا وصفت فيه الأحداث في النيجر بأنها "محاولة انقلاب"، مؤكدة أنها "تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة".

وأوضحت أيضًا أن الكتلة ستحمّل المتورطين المسؤولية.

وعقب البيان، غادر رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، إلى النيجر لتقييم الوضع هناك والتوسط لحل الأزمة.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، أرسل رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رئيس بنين باتريس تالون في مهمة فورية إلى النيجر بسبب محاولة الانقلاب.

جاء ذلك بعد زيارة قصيرة لرئيس بنين إلى نيجيريا ولقاء نظيره بولا تينوبو، الذي ناقش معه أزمة النيجر.

إدانات دولية واسعة

وأدان الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، محاولة الانقلاب في النيجر، داعيًا إلى "العودة الفورية وغير المشروطة" للعسكريين إلى ثكناتهم.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان عن "تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري"، مطالبا إياهم بـ"وقف هذا العمل المرفوض فوراً".

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد "قلق للغاية" إزاء الأحداث الجارية في النيجر.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يندد بأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر.

كما عبر البيت الأبيض عن قلق واشنطن للغاية بشأن التطورات في النيجر، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز من قبل حرسه.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان "ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو لإعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر والتي يديرها الرئيس بازوم".

كما أضاف "نطالب تحديدا بأن يفرج أعضاء الحرس الرئاسي عن الرئيس بازوم ويمتنعوا عن أي عنف"، مشددا على أن النيجر هي "شريك أساسي" للولايات المتحدة.

كما أدانت فرنسا الأحداث، حيث يعتبر الرئيس بازوم، الذي انتخب ديمقراطياً عام 2021، حليفًا وثيقًا لفرنسا ودول غربية أخرى.

4 انقلابات في النيجر

وشهدت النيجر 4 انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، بالإضافة إلى العديد من محاولات الانقلاب.

ووقع آخر انقلاب في البلاد في فبراير 2010، والذي أطاح بالرئيس آنذاك مامادو تانجا.