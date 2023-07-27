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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخصر منحوت.. دعاء حكم تثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

أثارت الفنانة الشابة دعاء حكم الشهيرة ب صباح شقيقة جعفر " محمد رمضان " الجدل على السوشيال ميديا  بعد نشرها صور لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.


 

و تألقت دعاء الحكم فى الصور بإطلالة  مختلفة جريئة ومثيرة لها وهو ما كشف عن جمالها و اناقتها  وكشف عن خصرها المنحوت مرتدية  فستانا باللون الاخضر .


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها..


 

 

تشارك الفنانة الشابة دعاء حكم في بطولة مسلسل "العمدة" للنجم محمد رمضان الذى يتواصل تصويره للعرض فيشهر رمضان المقبل، وتجسد دعاء خلال أحداث العمل شخصية "صباح" وهى شقيقة "جعفر" الذى يجسد دوره محمدرمضان وتكشف الحلقات علاقتها بزوجات شقيقها والعديد من التطورات بينهن.

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان،  زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومىفؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهابطارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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اللون الاخضر دعاء الحكم دعاء حكم محمد رمضان مسلسل العمدة

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