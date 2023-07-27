بدء تجهيز العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه ووفقًا لخطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من كافة الاعمال بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة، وذلك لتشغيلها مما يساهم فى دعم قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، بالمحافظة والمحافظات المجاورة، فقد تم البدء فى فرش العيادات الخارجية والمقر الإداري بالمستشفى..

وفى هذا السياق،، أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى أنه سيتم دعم العيادات بالكوادر البشرية المتخصصة استعدادًا لتشغيلها والتى ستقدم خدمات الدعم العلاج لمرضى الإدمان والتعاطي، هذا إلى جانب عيادات متخصصة للأطفال والمراهقين ومرضى التوحد.

لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تخطى أى معوقات قد تواجه خطة التشغيل لتحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لدعم قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذى يُعد قطاعاً مهماً من القطاعات الصحية والعلاجية.