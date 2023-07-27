لو فرحك في الصيف.. حيل تتصدر السوشيال ميديا لاختيار فستان زفاف مثالي

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض العديد من الفساتين والأزياء، بالتزامن مع إقامة العديد من حفلات الزفاف في فصل الصيف، لكن بخلاف أشكالها الجذابة فإنها قد تكون سببا في شعور العروس بالضيق.

وتخطى الفيديو بعنوان "ازاي تختاري فستان فرحك" مليون مشاهدة بعد ساعات من نشره، أوضحت فيه مصممة الأزياء أسماء الشرنوبي، أسرار لاختيار فستان زفاف مثالي لا يصيب العروس بالضيق.

وتابعت: "عندما يتعلق الأمر بتحديد إطلالة الزفاف المثالية ليومك الخاص ، فإن الأمر يمكن أن يكون مربكًا للغاية. يجب عليك معرفة أين تبدأ وأين تنتهي. خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد".

واستكملت أسماء الشرنوبي: "أفضل اختيار لفستان الزفاف خلال فصل الصيف يجب أن يكون خفيفًا ومريحًا ، ويتألق بتفاصيل مميزة. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأقمشة الخفيفة مثل الحرير والشيفون والدانتيل. كما يمكنك اختيار الفساتين الطويلة أو القصيرة".

وعندما تختارين فستان زفاف لفصل الصيف، يتعين عليك الانتباه للمواد التي يتم صنعها منها. حيث ستتطلبك حرارة هذا الموسم ارتداء فستان يسمح بتدفق الهواء لتبقي مريحة ومنتعشة. لذا، من الأفضل اختيار المواد الطبيعية مثل الحرير والقطن.