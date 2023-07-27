بسبب ضغطهم على طلبة الثانوية.. خالد حبيب: الأهالي في حاجة لعلاج نفسي

‏قال الدكتور خالد حبيب، الذي تركه مجال الهندسة لتحقيق حلمه في مجال هيكلة الشركة أن أول ناس تحتاج إلى الرعاية النفسية هم الأهالي بسبب ضغطهم على طلبة الثانوية العامة.

كليات القمة



وتابع خالد حبيب خلال لقاء له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه التحق بكلية الهندسة بسبب المفاهيم الخاطئة ومفهوم كليات القمة وأنه طالما حقق مجموع كبير في الثانوية العامة 95% يجب أن يدخل إحدى كليات القمة وبعد دخول كلية الهندسة والتخرج منها قرر تغيير المسار المهني له بالكامل بعد عمله عام واحد بالهندسة.