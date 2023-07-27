بعثة منتخب مصر للسباحة البارالمبية تصل إنجلترا للمشاركة في بطولة العالم

وصلت بعثة المنتخب المصري للسباحة البارالمبية مساء اليوم الخميس إلى مدينة مانشستر الإنجليزية للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 7 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب المصري للسباحة البارالمبية المشاركة في البطولة كلًا من: ”ملك حسين عبد الشافي، آية الله أيمن، زياد طارق، زياد هشام كحيل، ويوسف محمد”.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في إنجلترا، المهندسة أمل مبدي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للسباحة البارالمبية عمرو مصطفى أبو الدهب مدربًا، وعماد الدين مدبولي مديرًا إداريًا.

وقد قام الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بتقديم كافة الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين واللاعبات قبل مغادرتهم القاهرة، بالإضافة إلى توفيره لكافة الاحتياجات الخاصة باللاعبين، كما طالبهم بحصد العديد من الميداليات في البطولة ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية.