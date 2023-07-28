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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور، علي أنباء رحيل اللاعب أحمد القندوسي عن النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “خش علي المواقع و اليوتيوب  من شهور هتلاقي الأهلي يخطف القندوسي من الزمالك  و دلوقتي باي باي قندوسي و باي باي ٢ مليون دولار براتب اللاعب و طلع اعارة  ايه العين و الشغل الجامد ده”.

وأكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه حال تراجع الأهلي عن ضم بوبو سيكون أمرًا طبيعيًا، خصوصا في ظل وفرة اللاعبين بخط الوسط خلال الفترة الماضية، مبديا اعجابه بمستوى رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، والمرشح للانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "حال ضم رضا سليم، سيكون على حساب قندوسي ولن يكون هناك فرص كبيرة لـ طاهر محمد طاهر، ومارسيل كولر لديه فكر محدد وواقعي، لأنه يبني لمواجهات دوري السوبر الإفريقي ودوري الأبطال، ويسعى لجلب مزيد من الأوراق الهجومية بعيدا عن بطولة الدوري المصري".

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