حقيقة انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي حقيقة قرب انضمام محمد شريف مهاجم الأهلي للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:" الخلاصة في ملف محمد شريف.. الأهلي جاد جدا في التجديد.. ومنذ أسبوع أبلغوا اللاعب برغبتهم في بقائه والاجتماع للتفاوض على التجديد.

واضاف :" أما الزمالك فالكلام كان مع وكيل أعماله فقط واستطلاع رأي اللاعب لضمه.. ومحمد شريف لم يجتمع مع أي مسئول من الزمالك نهائيا.

وتابع :" اللاعب لا يمانع التجديد للأهلي لكنه ينتظر وضوح الرؤية مع كولر والصفقات الجديدة لأن رغبته هي المشاركة أساسيا".