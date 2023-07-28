أخبار الرياضة.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة الاتحاد المنستيري.. نجم الزمالك يعلن تلقيه عرضا من الأهلي

نشر موقع صدى البلد الاخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عددا من الأخبار الهامة فى الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي:



نجم الزمالك : تلقيت عرضا من الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر الاسبق، أنه تلقى عرضا من النادي الأهلي عندما كان لاعبا في صفوف حرس الحدود، وعندما تم سؤاله حول إمكانية اللعب للفريق الأحمر رحب بذلك.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان لدي موعد لحسم انتقالي للأهلي لكن لم أذهب للقاء مسئولي النادي وقتها، لكن سأظل زمالكاويا حتى لو كنت لعبت في صفوف الأهلي".







الزمالك ينجح في قيد الثلاثي لخوض البطولة العربية



أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي ، قيد حمدي علاء وأحمد زكي ويوسف إبراهيم "أوباما" في قائمة الزمالك استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري التونسي.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر موقع "يوتيوب" أن الزمالك نجح في قيد الثلاثي العائد من الإعارة، قبل خوض أول جولة في البطولة العربية.

سب ثنائي الأهلي |إعلامي يفجر مفاجأة جديدة بشأن واقعة الشيبي والشحات



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم المصري، قام بالتحقيق في قصة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، قبل إصدار العقوبة الأخيرة ضد حسين الشحات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "علمت من اتحاد الكرة، أن محمد الشيبي لاعب بيراميدز كان يتلفظ بألفاظ نابية طوال المباراة وسب اللاعبين بالأم والزوجة، ضد طاهر محمد طاهر ثم حسين الشحات







بمشاركة بنزيما |اتحاد جدة يحقق الفوز أمام الترجي بثنائية



حقق فريق اتحاد جدة السعودي الفوز أمام الترجي التونسي في إطار منافسات الجولة الأولي للمجموعة الأولى بالبطولة العربية علي استاد الملك فهد بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.

حقق فريق اتحاد جدة الفوز على الترجي بنتيجة 2-1







