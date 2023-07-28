نجم الزمالك : تلقيت عرضا من الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر الاسبق، أنه تلقى عرضا من النادي الأهلي عندما كان لاعبا في صفوف حرس الحدود، وعندما تم سؤاله حول إمكانية اللعب للفريق الأحمر رحب بذلك.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان لدي موعد لحسم انتقالي للأهلي لكن لم أذهب للقاء مسئولي النادي وقتها، لكن سأظل زمالكاويا حتى لو كنت لعبت في صفوف الأهلي".

وأضاف: "مواجهة الزمالك ضد اتحاد المنيستري صعبة في بداية مواجهاته بالبطولة العربية، ويجب على أوسوريو أن يسهل الأمور على نفسه والدفع بكل لاعب في مركزه".

وواصل: "أوسوريو مدرب جيد فنيا، لكنه يقوم ببعض الأمور التكتيكية بشكل خاطئ، منها الدفع بلاعبين في غير مراكزهم واللعب بدون محاور ارتكاز، وفي لقاء الأهلي أجرى عدة تعديلات على التشكيل تسببت في الخسارة، لكن تدارك الأمور في الشوط الثاني بالدفع بروقا وعمرو السيسي".

وأكمل: "أتمنى وجود أوباما وحمدي علاء في تشكيلة الزمالك لمواجهة الاتحاد المنيستري، أوباما لو لعب بجوار زيزو في قلب الملعب سيكون مؤثرًا، وكذلك لابد من وجود سيد نيمار في الجبهة اليمنى، ومن الوارد أن يكون عمر جابر له دور في وسط الملعب، ومستواه في تصاعد أخر مباراتين وهو يحظى بمساندة جماهيرية كبيرة".

وزاد: "من الممكن مشاركة محمد طارق ناحية اليمين على أن يلعب المثلوثي وفتوح في خط الدفاع، ومن الوارد مشاركة روقا وعمر جابر في الوسط".

وأتم: "في الهجوم قد يتواجد فتوح ونيمار وزيزو وسيف الجزيري، واتوقع الفوز على المنيستري في بداية مشوار البطولة".