سب ثنائي الأهلي |إعلامي يفجر مفاجأة جديدة بشأن واقعة الشيبي والشحات

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم المصري، قام بالتحقيق في قصة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، قبل إصدار العقوبة الأخيرة ضد حسين الشحات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "علمت من اتحاد الكرة، أن محمد الشيبي لاعب بيراميدز كان يتلفظ بألفاظ نابية طوال المباراة وسب اللاعبين بالأم والزوجة، ضد طاهر محمد طاهر ثم حسين الشحات".

وأضاف: "طول المباراة كان الشيبي يتلفظ ضد لاعبي الأهلي والجماهير وهو ما كرره في وقت سابق خلال لقاء السوبر المصري ضد علي معلول، وكان سر انفعال النجم التونسي".

وأكد: "رغم تصرفات الشيبي وتلفظه ضد لاعبي الأهلي، لكن الاعتداء عليه غير مقبول مطلقًا، ونلوم على حسين الشحات على تصرفه وكان عليه الاتجاه نحو الحكم ومراقب المباراة، وكذلك كان من الممكن رصد الواقعة عن طريق الكاميرات الخاصة بالنادي الأهلي".

وزاد: "بعدما علم مسئولي اتحاد الكرة بما حدث من جانب الشيبي، تم بناء عليها صدور العقوبة، ووليد مهدي أحد الإداريين في بيراميدز طلب من شقيق الشحات، جلبه لانهاء الأزمة واعتذر أمام وسائل الإعلام وبحضور الصحفيين".

وتابع: "على إدارة بيراميدز تقويم محمد الشيبي، وعليه اتخاذ قرارات فيما فعله، ولن نلجأ لسوابق اللاعب وأفعاله عندما كان لاعبا في الدوري المغربي، والأهلي فرض قراراته وعاقب الشحات علنًا".

وأكمل: "اتمنى من إدارة بيراميدز أن تقوم بالجلوس مع اللاعب وتعديل مساره، بعدما قام بالتفوه بألفاظ خارجة ضد الأم والزوجة، التقويم واجب ضد اللاعب".

وأتم: "حتى الآن لم يقدم بيراميدز أي بلاغ ضد أي جهة ضد حسين الشحات رغم تصريحات المستشار القانوني للنادي، وحتى الآن لا يوجـد شكوى أمام التظلمات من جانب بيراميدز ولن تفعل اللجنة أي شئ ضد لاعب الأهلي بعد قرار لجنة المسابقات بعد تقرير مراقب المباراة".