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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة بنزيما |اتحاد جدة يحقق الفوز أمام الترجي بثنائية

صدى البلد

حقق فريق اتحاد جدة السعودي الفوز أمام الترجي التونسي في إطار منافسات الجولة الأولي للمجموعة الأولى بالبطولة العربية علي استاد الملك فهد بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.

 

حقق فريق اتحاد جدة الفوز على الترجي بنتيجة 2-1

وتقدم أسامة بوقرة للترجي في الدقيقة ال ٢٥ بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء 

كما أحرز المغربي عبد الرازق حمد لله، نجم اتحاد جدة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 


ليعود النجم المتألق كريم بنزيما، ويسجل هدف الفوز للنمور في الدقيقة 55، من عمر المباراة.


وبهذا الفوز، يحصد اتحاد جدة أول 3 نقاط، في المركز الأول، متساويًا مع الشرطة العراقي بنفس الرصيد.

فيما يأتي الترجي التونسي بدون نقاط بجانب الصفاقسي 

الترجي التونسي البطولة العربية استاد الملك فهد اتحاد جدة السعودي الشرطة العراقي

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