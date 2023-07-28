لاعب موهوب.. رسالة مؤثرة من بركات لنجم الأهلي عقب رحيله

وجه محمد بركات ، رسالة للاعب شادي حسين بعد رحيله عن الأهلي بشكل رسمي.



وقال بركات تعليقاً على رسالة وداع شادي حسين للأهلي إن شادي لاعب موهوب وقدم بداية جيدة مع الفريق الأحمر بعد انضمامه قادماً من سيراميكا كليوباترا.



وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن شادي حسين من اللاعبين المميزين وعدم مشاركته باستمرار مع الأهلي لا يقلل من قدراته الفنية.



وأوضح أن نادي زد الصاعد حديثاً للدوري توصل لاتفاق لضم رباعي الأهلي شادي حسين والحارس علي لطفي والثنائي العائد من الإعارة من الداخلية مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي.



وأكد أن زد سيكون تجربة جيدة ويسعى لتكوين فريق مميز في الموسم المقبل.