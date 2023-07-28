شغل جامد..تعليق ساخر من خالد الغندور على قرب رحيل القندوسي عن الأهلي

سخر الإعلامي خالد.الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق من قرب رحيل القندوسي لاعب الأهلي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “خش علي المواقع واليوتيوب من شهور هتلاقي الأهلي يخطف القندوسي من الزمالك ودلوقتي باي باي قندوسي وباي باي 2 مليون دولار براتب اللاعب”.

وأضاف خالد الغندور: " طلع إعارة إيه العين والشغل الجامد ده".

وكان الأهلي، قد تعاقد مع القندوسي خلال الموسم الماضي، وترددت أنباء عن إعارته الموسم المقبل عقب انضمام أمام عاشور للفريق.