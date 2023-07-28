المعارضة السويدية تنتصر لرسول الله.. ما القصة؟

طالبت المعارضة السويدية ،اليوم الجمعة، رئيس لجنة العدالة في البرلمان وعضو حزب الديمقراطيين اليميني المتطرف ريتشارد يومشوف بالاستقالة، بسبب نشره منشورات مهينة للنبي محمد عبر وسائل التواصل.

ونشر يومشوف منشورا شتم فيه النبي محمد، ردا على نداءات مسلمي السويد للحوار بهدف الحد من عمليات حرق القرآن الاستفزازية.

و طالبت رئيسة حزب الديمقراطيين الاجتماعي السويدي ماجدالينا أندرسون، أكبر أحزاب المعارضة في السويد، يومشوف بالاستقالة فوراً من رئاسة اللجنة البرلمانية.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين، مورجان يوهانسون، في تصريح لصحيفة "آفتونبلادت" إنه لا يمكن ليومشوف البقاء في منصبه، وعليه الاستقالة.

وشهدت الأيام الماضية، حرق نسخ من القرآن في كل من السويد والدنمارك، و إدانت دول عربية وإسلامية واسعة هذا الفعل المشين.​​​​​​​​​​​​​​