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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولي علي 17 جوال دقيق بلدي في المحلة

جوالات دقيق بلدي
جوالات دقيق بلدي بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز  بالمحلة، استولى على 17 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

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تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمحلة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 17 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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