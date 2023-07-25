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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي المحلة ينعون عباس العرابي عقب رحيله إثر أزمه قلبية

الفقيد الراحل
الفقيد الراحل

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك نبأ وفاة "عباس العرابي" رجل البر والتقوى واحد فاعلي الخير إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته في الحال وتم إخطار الجهات المعنية لتجهيز مراسم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بالمدينة العمالية .

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كما أفادت مصادر مقربة من أسرة الفقيد أنه سيتم تشييع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الششتاوي و وداعه بدفنه بمقابر أسرته بمثواه الٱخير بينما يدشن عزائه بمسجد سيدي حسم الٱقرح بجوار قسم شرطة ثان المحلة بشارع البحر بنطاق ميدان الشون .

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الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الفس بوك نعي متعدد في حق الفقيد رجل البر والخير والخدمات جاء أهمها "نشهد الله أنه كان من الصالحين المخلصين الصادق الامين و الناصح الامين وكان ونعم الأب والصديق العزيز ..صلاة الجنازة ..رحم الله موتانا وموتاكم .. وموتي المسلمين جميعا..ولا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم" .

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