صفقة مستهدفة من الأهلي |غزل المحلة يضع رقمًا صادمًا لـ بيع العش

دخل مصطفى العش ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، دائرة اهتمام النادي الأهلي لضمه نهاية الموسم الحالي.

وكتب مجدى عبد الغنى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "غزل المحلة يحدد مبلغ 40 مليون جنيه للسماح للمدافع مصطفى العش بالرحيل بعد اهتمام الأهلي وبيراميدز والمصري بالتعاقد مع اللاعب".

ويرغب النادي الأهلي في حسم صفقة العش من غزل المحلة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، كبديل لـ علي معلول ظهير أيسر الفريق.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة قوية عندما يلعب أمام بيراميدز مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل.

ويسعى الأهلي إلى الفوز بهذه المباراة وتجنب الخسارة من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج المميزة بالموسم الكروي الجاري.