برسالة مع والدته.. باريس سان جيرمان يكشف القيمة المالية لـ مبابي

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن تطور جديد في صفقة إنتقال كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الي نادي ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

قيمة صفقة مبابي

وقالت صحيفة الماركا الإسبانية إن باريس طلب من ريال مدريد دفع 250 مليون يورو للحصول علي خدمات مبابي خلال الانتقالات الصيفية الجارية وابلغت فايزة العماري والدة اللاعب إدارة ريال مدريد بهذا الأمر

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يريد تخفيض المبلغ بأقصي حد بسبب إمكانيات النادي في الوقت الحالي لا تسمح بدفع هذا المبلغ بينما يرغب نادي باريس سان جيرمان في الحصول علي قيمة مالية تفوق قيمة انتقال نيمار من برشلونة في عام 2017.

وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم المقبل ومن الممكن أن يقنع ريال مدريد اللاعب بالبقاء حتي نهاية عقده والحصول علي خدماته بشكل مجاني في الصيف المقبل.

ويشعر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالغضب بسبب تصرفات كيليان مبابي الأخيرة مع باريس سان جيرمان حيث يتصرف بشكل واضح أنه راحل الصيف المقبل وهو ما يهدد تمام الصفقة.

وبالفعل دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات لضم اللاعب بمبلغ مالي ضخم وعلي الرغم من عدم موافقة اللاعب إلا أن العرض هو الأفضل بالنسبة لإدارة باريس.

كما تم استبعاد مبابي من الجولة التحضيرية للموسم الجديد مع فريق باريس اسن جيرمان لحين حسم مستقبلة