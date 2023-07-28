شتاء دافئ لأول مرة في تاريخ روسيا..ما القصة؟

توقع الخبراء شتاء غير مسبوق في روسيا حيث تؤثر ظاهرة النينيو على الغلاف الجوي لتجعل شتاء موسكو القادم أكثر دفئا.

وبحسب ما ذكرته وكالة ناسا الروسية، قال فلاديمير سيميونوف، نائب مدير معهد فيزياء الغلاف الجوي بأكاديمية العلوم الروسية «ان هذه الظاهرة تبلغ ذروتها في أشهر الشتاء في ديسمبر ويناير وإذا حدث تسخين للمياه في المحيط الهادئ الاستوائي فإن ذلك سيتسبب في موجة جوية مثلما يحدث نتيجة إلقاء حجر في بركة حيث تمتد الموجة إلى جميع أنحاء الكوكب، لتصل إلى خطوطنا فتتفاعل مع أمواج أخرى وتسبب حالات شاذة».

مبينا «أما بالنسبة للمناطق الأخرى من العالم فسيكون هناك جفاف في الهند وأميركا الجنوبية الاستوائية، بينما سيكون على عكس ذلك في الجزء الجنوبي من أميركا الشمالية التي ستشهد جوا باردا ورطبا. وبالنسبة لأوروبا فإن الوضع فيها سيكون أكثر تعقيدا»، وفق ترجيحاته.

وتابع الخبير الروسي قوله «لقد أنشأنا مختبرا للتنبؤ بالمناخ. ووفقا لتقديراتنا، خلال حلول ظاهرة إلنينيو يمكننا في كثير من الأحيان أن نتوقع مرحلة إيجابية من تذبذب شمال الأطلسي؛ أي انتقال غربي أقوى من المحيط الأطلسي إلى القارة. ما يعني قدوم كتل الجو الدافئة الرطبة إلينا».