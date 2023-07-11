صحف الإمارات|السويد ترحب بموافقة تركيا على انضمامها إلى الناتو.. اطلاق خدمة تأجير لرحلات الطيران القصيرة.. بدء نمط طقس النينيو الاحتراري

طيران الإمارات تطلق خدمة تأجير إقليمية للرحلات القصيرة

دبي تشهد افتتاح 45 منشأة فندقية تضم 8613 غرفة خلال 12 شهراً

القطاع الخاص في دبي يواصل نموه بأسرع معدل خلال 10 أشهر

154 ملياراً قيمة المشاريع العقارية الجديدة بدبي في النصف الأول

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية لرئيس ساوتومي وبرنسيب تضمنت دعوته لحضور "COP28"

كوريا الشمالية تهدد أمريكا برد حاسم على انتهاك أجوائها

العالمية للأرصاد الجوية تؤكد بدء نمط طقس النينيو الاحتراري

نشرت صحف الإمارات ،اليوم الثلاثاء، عن موضوعات محلية ودولية ذاب طابع مهم.



صحيفة الإمارات اليوم



نشرت صحيفة الإمارات اليوم عن إطلاق طيران الإمارات لخدمة إقليمية لتأجير الطائرات عند الطلب، توفر المرونة والراحة والخصوصية للعملاء الذين يرغبون في القيام برحلات قصيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتم تشغيل هذه الرحلات انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي في دبي، باستخدام طائرة حديثة من طراز "فينوم 100" ذات المحركين، ما يتيح للعملاء السفر إلى مجموعة واسعة من الوجهات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك وجهات ضمن وخارج شبكة رحلات طيران الإمارات)، لتوفر بذلك وصولاً سريعاً إلى وجهات عديدة في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وداخل الإمارات العربية المتحدة.

وتتسع الطائرة لما يصل إلى أربعة ركاب، سيحظون خلال رحلاتهم بتشكيلة متميزة من الوجبات الخفيفة والمرطبات. كما يمكن لكل راكب اصطحاب حقيبة واحدة متوسطة الحجم يصل وزنها إلى 15 كيلوغراماً، بالإضافة إلى حقيبة يد صغيرة. وإذا كان لدى العملاء أي طلبات خاصة، يمكنهم التواصل مع ممثل الحجز المخصص لخدمتهم أو وكيل السفر.

وتوفر هذه الخدمة للمسافرين المميزين الذين يحظون بجداول أعمال مزدحمة قدراً كبيراً من الخصوصية والمرونة، مع التمتع بتجربة سفر فريدة في الأجواء وعلى الأرض، بما في ذلك التمتع بخدمة السيارة مع سائق إلى مطار دبي ورلد سنترال، والتنعم بخدمات كبار الشخصيات عند الوصول إلى المطار وقيام موظف مخصص لخدمتهم بتوفير الدعم المساعدة لهم عبر المطار، ما يضمن حداً أدنى من أوقات الانتظار قبل الرحلة.



كما نشرت الإمارات اليوم أفادت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأن السوق الفندقية في الإمارة شهدت افتتاح ثمانية آلاف و613 غرفة فندقية جديدة خلال الـ12 شهراً الماضية بنهاية أبريل الماضي، ضمن 45 منشأة، بمعدل وصل إلى 717 غرفة، ضمن متوسط يبلغ أكثر من 3.7 منشآت كل شهر.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارة من 140 ألفاً و336 غرفة في نهاية أبريل 2022، إلى 148 ألفاً و949 غرفة، بنسبة نمو بلغت نحو 6.13%، كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 769 منشأة في نهاية أبريل 2022 إلى 814 منشأة في أبريل الماضي، بنسبة نمو نحو 5.85%.

وارتفع عدد الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم»، من 47 ألفاً و952 غرفة، ضمن 146 منشأة في أبريل 2022، إلى 51 ألفاً و268 غرفة ضمن 155 منشأة.

إلى ذلك، ارتفع عدد الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم»، من 40 ألفاً و766 غرفة، ضمن 183 منشأة في أبريل 2022، إلى 42 ألفاً و786 غرفة، ضمن 191 منشأة، فيما ارتفع عدد الغرف الفندقية للمنشآت المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة»، من 26 ألفاً و170 غرفة ضمن 250 منشأة في أبريل العام الماضي، إلى 29 ألفاً و406 غرف، ضمن 275 منشأة في نهاية أبريل العام الجاري.

وارتفع عدد وحدات الشقق الفندقية الفخمة من 12 ألفاً و760 شقة، ضمن 80 منشأة فاخرة في أبريل من العام الماضي، إلى 12 ألفاً و952 شقة، ضمن 82 منشأة فاخرة في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغ عدد الشقق الفندقية متوسطة المستوى 12 ألفاً و688 شقة ضمن 110 منشآت في أبريل 2022، مقارنة بـ12 ألفاً و537 شقة ضمن 111 منشأة في نهاية أبريل من العام الجاري.

وبنهاية أبريل الماضي استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في الإمارة، مقابل 29% للفنادق من فئة أربع نجوم، تليها الفنادق المصنفة بين فئة نجمة وثلاث نجوم بنسبة استحواذ بلغت 20%، مقابل 9% للشقق الفندقية الفخمة، و8% للشقق الفندقية متوسطة المستوى.

واستقبلت دبي 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو نحو 18%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة التي أظهرت مواصلة الإمارة، تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه مؤشرات عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة» أيضاً.

صحيفة البيان

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسنا قوي في شهر يونيو. بدعم زيادة الأعمال الجديدة بأسرع معدل في عشرة أشهر، مما يدعم ارتفاًعا ملحوًظا آخر لإنتاج الإجمالي.

وظلت معدلات النمو للإنتاج والأعمال الجديدة أعلى بكثير من المتوسط طويل المدى. كما زادت أعداد العمالة بقوة واستمرت الشركات في زيادة المخزون مع تحسن سلاسل التوريد بشكل أكبر.

وأشارتّ بيانات شهر يونيو إلى ارتفاع آخر متواضع نسبياً في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، مما مكن الشركات من الاستمرار في تقديم التخفيضات عن طريق تقليل أسعار

السلع والخدمات.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global إلى 56.9 نقطة في شهر يونيو. ويشير هذا إلى أقوى تحسن شامل في أحوال القطاع غير المنتج للنفط منذ شهر أغسطس 2022. علاوة على ذلك، ظل المؤشر الرئيسي أعلى بكثير من الاتجاه طويل المدى ُمسجلاً 54.6 نقطة، وكان الارتفاع الشهري بمقدار

1.6 نقطة هو الأكبر منذ شهر أكتوبر 2021.

وكان الدافع وراء الصعود المتجدد في شهر يونيو هو تسارع معدل زيادة الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل الطلب للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس2022.

وتسارع نمو الطلبات الجديدة في كٍل من القطاعات الرئيسية الثلاثة، وفي صدارتها قطاع السياحة والترفيه.

ارتفع إجمالي نشاط أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي للشهر الحادي والثلاثين على التوالي في شهر يونيو، وظل معدل التوسع حاًدا.

وسجلت القطاعات الرئيسية الثلاثة معدلات توسع ملحوظة مماثلة في منتصف عام 2023.

وارتفع التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الرابع عشر على التوالي في شهر يونيو، وهي أطول فترة مستمرة تشهد خلق فرص عمل في أكثر من ست سنوات.

لم يتغير معدل النمو كثيًرا منذ مايو، حيث ظل أعلى قليلاً من المتوسط طويل المدى.

كما نشرت البيان عن قفز إجمالي قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي تم الإعلان عنها في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 154.4 مليار درهم، بالتزامن مع تصاعد الطلب إلى مستويات غير مسبوقة.



وأكد مسؤولو كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة، في تصريحات لـ«البيان»، أن تضافر عدة عوامل تشمل تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال والتجارة والسياحة، وتصاعد تدفق أثرياء العالم للإقامة في الإمارة، وازدهار اقتصادها، مع استقطابها لأعداد متنامية من الشركات والكفاءات والاستثمارات، أسهمت في إعطاء دفعة قوية للقطاع العقاري.



وأشار المسؤولون إلى أن تعدد جنسيات المستثمرين الدوليين في عقارات دبي يعطي زخماً كبيراً للقطاع العقاري، كما أن النمو الكبير بالمبيعات على الخريطة يؤكد ثقة المستثمرين باستدامة زخم النمو في القطاع، خاصة أن الغالبية العظمى من مشتري العقارات (الجاهزة وعلى الخريطة)، هم من المستخدمين النهائيين.

وأشار المسؤولون في تصريحاتهم لـ«البيان»، إلى أن المشاريع الجديدة التي طرحتها شركات التطوير العقاري في النصف الأول من العام، تمتاز بتنوع طبيعتها وأسعارها، ما يتيح جذب مختلف شرائح المشترين، ويعطي زخماً أكبر لنمو القطاع. وعبّر المطورون عن ثقتهم بمستقبل دبي وقوة واستمرارية مرحلة الازدهار التي يعيشها القطاع العقاري، والذي بات هدفاً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس تمتعه بمستويات رفيعة من النضج والاستقرار.



وشهد النصف الأول من العام الجاري، الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة، فاقت قيمتها حاجز الـ 154.4 مليار درهم، وذلك وفقاً لرصد أجرته «البيان» لحزمة المشاريع التي كشفت عنها شركات التطوير العقاري، تصدرها مشروع ذا أواسيس من إعمار، البالغ قيمته التطويرية 73.4 مليار درهم، ويضم 7000 فيلا. فيما كشفت «عزيزي» عن مشروع ضخم في دبي الجنوب، بقيمة 20 مليار درهم.

كما نشرت البيان عن بعث رئيس الإمارات رسالة خطية لرئيس ساوتومي وبرنسيب تضمنت دعوته لحضور "COP28".



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية إلى كارلوس فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، تضمنت دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي يعقد في مدينة "إكسبو دبي" خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبلين.

وقام بتسليم الرسالة إلى فخامة رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، عامر العلوي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى غانا.

صحيفة الخليج

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى شوكت ميرضيايف، بإعادة انتخابه رئيساً لجمهورية أوزبكستان.

كما بعث ّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شوكت ميرضيايف.

وبعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إدغارز رينكيفيتش، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، رئيساً لجمهورية لاتفيا.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إدغارز رينكيفيتش.

وبعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كورنيليوس الفن سميث، الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما، بذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الفن سميث.

وبعث الشيخ محمد بن راشد، وسموّ الشيخ منصور بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فيليب إدوارد ديفيس، رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما.

وبعث ّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى بيتيري أوربو، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية فنلندا.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بيتيري أوربو.

وبعث ّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى شانانا قوسماو، بتعيينه رئيساً لوزراء جمهورية تيمور الشرقية.

كما نشرت الخليج ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اتهمت الولايات المتحدة الثلاثاء، بانتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ثماني مرات بطائرة تجسس عسكرية.

وحذرت كيم من أن القوات الأمريكية ستواجه «رداً حاسماً للغاية» إذا واصلت ما وصفته بالتدخل غير القانوني، مكررة اتهاماً وجهته الاثنين إلى الولايات المتحدة بأنها انتهكت مجالها الجوي بطائرات استطلاع، كما حذرت من أن مثل هذه الطائرات قد تتعرض للإسقاط.

ولم تُلقِ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالاً لاتهامات بيونج يانج بانتهاك المجال الجوي، وقالت إن الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية «ما هذه إلا مجرد اتهامات».

واتهمت كيم سلاح الجو الأمريكي بانتهاك المجال الجوي لمنطقة المياه الاقتصادية التابعة لكوريا الشمالية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، على بعد 435 كيلومتراً شرق تونجتشون بمقاطعة جانج وون و276 كيلومتراً جنوب شرق أولجين بمقاطعة جيونج سانغ الشمالية.

والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية، التي تبلغ مساحتها 200 ميل بحري، تمنحها الحق في استغلال الموارد البحرية فيها، لكن ليس السيادة على سطح المياه أو المجال الجوي فوقه.

وفي معرض رده على سؤال عن تصريحات كوريا الشمالية، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على الامتناع عن الأعمال التصعيدية، مكرراً دعوتها للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان الاثنين، إن الجارة الشمالية تصعّد التوتر من خلال التهديدات بشأن ما أفادت بأنه نشاط طيران عادي قامت به واشنطن وسيؤول.

ونشرت صحيفة الخليج عن قول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الثلاثاء، إن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف شمال الأطلسي وإن على الدول الأعضاء بالحلف الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف حتى يتسنى لها أن تصبح عضواً في الحلف مستقبلاً.

وأضاف ستولتنبرج قبل قمة زعماء الحلف في فيلنيوس «قطعت أوكرانيا شوطاً طويلاً منذ أن اتخذنا القرار في عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية، أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف الأطلسي وحان الوقت أن ينعكس ذلك في كل قرارات الحلف».

وأضاف ومع كل ذلك، سنوضح أيضاً أن أوكرانيا ستصبح عضواً وسنلغي خطة عمل نيل العضوية، وسنبعث برسالة قوية وإيجابية للغاية من الحلف إلى أوكرانيا.

من جهته، أكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو تأييد حكومة بلاده طلب السويد الانضمام لحلف الأطلسي.



الأتحاد

نشرت صحيفة الأتحاد الأماراتية عن ترحيب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي"الناتو".

وكانت تركيا متحفظة في الموافقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكري الغربي. لكن قبل قمة الناتو المقررة في ليتوانيا، وافق أردوغان وسيجري إحالة قرار الموافقة على انضمام السويد إلى البرلمان التركي للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.

كما نشرت الأتحاد أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بدء نمط طقس النينيو الاحتراري، مستشهدة على ذلك بارتفاع درجات حرارة سطح البحر في العالم ووصولها إلى مستوى قياسي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وحذر مدير قسم مراقبة المناخ في منظمة الأرصاد الجوية عمر بدور، في تصريحات للصحفيين، من الذروة غير المسبوقة الحاصلة في درجات حرارة سطح البحر في شمال المحيط الأطلسي، وتوقع بأن يكون العام الحالي الأكثر دفئا بعد عام 2023، وأن تزداد ظاهرة النينيو خلال عام 2024 عاما بشكل قياسي، إذا استمرت قوتها في التطور.

