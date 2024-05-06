"الزاعجة المصرية" تثير الرعب في ولاية أمريكية .. فما القصة؟

"الزاعجة المصرية" حشرة أثارت الرعب في أمريكا، وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية برنامجا تجريبيا لإطلاق عشرات الآلاف من البعوض المعقم، للقضاء على "الزاعجة المصرية" الناقلة للأمراض.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل عن حشرة الزاعجة المصرية التي أثارت الرعب في أمريكا وكيف تخطط أمريكا وبالتحديد مقاطعة لوس أنجلوس الكبرى بولاية كاليفورنيا الأمريكية للقضاء على الحشرة وما هي الأضرار التي تسببها.

وقال الأستاذ في قسم علم الحشرات والديدان بجامعة فلوريدا، دانيال هان: "منذ آلاف السنين، انتقلت سلالة من بعوضة الزاعجة المصرية للتواجد بالقرب من الناس، وهي مزعجة وعدوانية لأنها تلسع طوال اليوم".