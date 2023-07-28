عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ستة مصريين في معسكر NBA كرة السلة بلا حدود أفريقيا 2023

صدى البلد

أعلن محمد عبد المطلب سليمان، نائب رئيس NBA Africa ومدير مكتب NBA مصر، عن اختيار ستة لاعبين مصريين، بواقع ثلاثة فتيات وثلاثة شباب للمشاركة في معسكر كرة السلة بلا حدود أفريقيا (BWB Africa) 2023 والذي يقام في الفترة من 28 إلى 31 يوليو 2023 بالمدرسة الأمريكية الدولية في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

واختار NBA والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) 80 من أفضل اللاعبين الشباب من جميع أنحاء أفريقيا للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من معسكر BWB Africa. وأتى الفتية والفتيات الـ 80 من 25 دولة أفريقية، وبعضهم من أكاديمية NBA Africa وأكاديمية NBA Women’s Camp Africa.

وضمت القائمة النهائية من مصر كل من سلمى خضر (شاركت في معسكر أكاديمية NBA أفريقيا للسيدات 2022)، وليلى الصناديلي وعائشة حسن، بالإضافة لكل من طارق خيري، أحمد نضال وكريم الجيزاوي.

وسيخضع الشباب للتدريب مع كل من بام أديبايو، لاعب ميامي هيت والمنضم لفريق NBA كل النجوم مرتين، وجوناثان كومينجا، لاعب جولدن ستيت ووريرز وبطل NBA 2022، وداريوس جارلاند، لاعب كليفلاند كافالييرز والمنضم لفريق NBA كل النجوم 2022، وجالين سوجز، لاعب أورلاندو ماجيك. ويقود عملية تدريب BWB Africa 2023 خمسة من المدربين الحاليين والسابقين في NBA، بالإضافة للعديد من لاعبي NBA وWNBA السابقين.

وخلال المعسكر، يؤدي اللاعبون والمدربون مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك تدريبات كفاءة الحركة، ومحطات المهارات الهجومية والدفاعية، ومسابقات الثلاثية، ومباريات 5 على 5، بالإضافة لمجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتفاعلية مع الجماهير. وفي نهاية المعسكر سيتم منح جوائز للاعبين واللاعبات المتفوقين.

ومنذ عام 2001، شارك في فعاليات BWB أكثر من 4100 مشارك من 136 دولة، وصل منهم 112 مشارك إلى NBA أو WNBA. أقام كل من NBA والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) حوالي 70 معسكرًا في 47 مدينة عبر 32 دولة في ست قارات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

حقيقة انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك.. تفاصيل

أزمة جواز السفر تمنع وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة.. تفاصيل

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

"FESCO" الروسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا..وهناك خط شحن بين موسكو والقاهرة

طلب عاجل من إعلامي شهير للحكومة

مصر تهزم إسرائيل 45-42 في مباراة تحديد المراكز ببطولة العالم للسلاح

مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها.. ملخص الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد المنستيري

كفاية استفزاز .. مصطفى بكرى يخرج عن شعوره بسبب هذا المشهد

ما يجب فعله في يوم عاشوراء كي يتوب الله عليّ؟.. 3 أشياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول هذه الأطعمة في الصيف| اعرف السبب

بـ 3 خطوات .. علاج ضربة الشمس للكبار

اندمج في الغناء.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ