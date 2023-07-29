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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استوديو تصوير ستارة للمصنع.. حبس 4 تجار مخدرات بالساحل

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كيلو بودر وأسلحة بيضاء بمنطقة الساحل بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كيلو بودر وأسلحة بيضاء بمنطقة الساحل.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة البودر المخدر بقصد الإتجار بها متخذين من أستوديو تصوير كائن بدائرة القسم "مستأجر لأحدهم" مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، حال تواجدهم داخل الأستوديو المشار إليه وعُثر بداخله على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت ١ كيلو جرام –كميات من المواد المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى - ميزان حساس - ٢ سلاح أبيض " مطواة " - 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بدائرة القسم ، وباقى المضبوطات لتصنيع مادة البودر المخدر ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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