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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: التغيرات المناخية أدت لزيادة معدلات التصحر والجفاف وشح الأمطار في إفريقيا

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن البيان الختامي للقمة الأفريقية الروسية شمل قضية الأمن الغذائي الأفريقي و التغيرات المناخية.

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وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الأمن الغذائي الأفريقي تضرر كثيرا في الفترة الماضية سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أو التغيرات المناخية".

 

وأشار الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية،: "التغيرات المناخية أدت إلى زيادة معدلات التصحر والجفاف وشح الأمطار في أفريقيا".

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