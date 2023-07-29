خبير: التغيرات المناخية أدت لزيادة معدلات التصحر والجفاف وشح الأمطار في إفريقيا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن البيان الختامي للقمة الأفريقية الروسية شمل قضية الأمن الغذائي الأفريقي و التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الأمن الغذائي الأفريقي تضرر كثيرا في الفترة الماضية سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أو التغيرات المناخية".

وأشار الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية،: "التغيرات المناخية أدت إلى زيادة معدلات التصحر والجفاف وشح الأمطار في أفريقيا".