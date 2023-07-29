خالد سليم يوجه رسالة مؤثرة للجمهور بأحدث ظهور

شارك الفنان خالد سليم، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “احياناً ربنا بيحجب عننا الخير شوية وقت بس مهما حصل خلي ايمانك بالله قوي هو رحيم جداً الحمد لله”.

من جانب اخر، أكد الفنان خالد سليم، أنه لم يفكر في أي فترة أن يكون مغنيا لشكل المهرجانات، منوهًا بأنه تم العرض عليه لأكثر من مرة أن يظهر في "دويتو غنائي" في مهرجانات لكنه رفض كافة العروض.

أضاف "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "عمري ما فكرت أغني مهرجانات.. أنا ثابت على موقفي"، مستنكرًا: "هغني مهرجانات أزاي، وكنت واحد من مغني الأوبرا في فترة ما، وغنى على العديد من المسارح في القاهرة والأقاليم.