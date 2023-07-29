ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية: أوكرانيا في مأزق بعد فشل الهجوم المضاد

قال سكوت ريتر الضابط السابق في المخابرات الأمريكية، إن فشل الهجوم الأوكراني المضاد تسبب في أزمة لكييف ووضعها أمام خيارين لا ثالث لهما.

وأضاف "ريتر" بحسب مقاله المنشور في موقع " Consortium News" أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد للجيش الروسي، وضع كييف أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول هو أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، سيكون مجبرا على الموافقة على السلام، وقبول "المطالبات الروسية الإقليمية" والتخلي إلى الأبد عن إمكانية عضوية الناتو.

والخيار الثاني هو أن أوكرانيا ستواصل القتال مع احتمال "خسارة جديدة للأراضي وتدمير الأمة الأوكرانية".

وذكر "ريتر" من قبل أن الناتو يشعر بالخوف من هزيمة الجيش الأوكراني، التي يمكن أن تتسبب في أزمة لبولندا.