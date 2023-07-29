أفشة برفقة إمام عاشور من مران النادي الأهلي| شاهد

شارك مجدي افشة لأعب الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر افشة برفقة أمام عاشور، من التمرينات بقميص النادي الأهلي، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً.

وقال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور صفقة سوبر لصالح الأهلي، كأنك عملت 5 صفقات مش صفقة واحدة".



أضاف: "الأهلي تعاقد مع إمام عاشور لكونه مفيد فنيا وليس كيدا في الزمالك".



وواصل: "إمام عاشور يملك كل الإمكانيات، صفقة مميزة جدا".



واختتم: "رضا سليم لاعب مميز وأعتقد سيفيد الأهلي جدا على مستوى مركز الجناح الهجومي".