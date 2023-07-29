عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أضرار محدودة خلفها إعصار دوكسوري في تايوان

الاعصار
الاعصار

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن أضرار إعصار دوكسوري في تايوان، الذي ضرب البلاد،وتسبب في وقوع العديد من الخسائر.

 

وأغلقت المدارس والمؤسسات أبوابها بعدة مقاطعات ومدن جنوب تايوان كإجراء احترازي لتخفيف الخسائر الناجمة عن إعصار دوكسوري المرفوق برياح شديدة وأمطار والذي تجنب مضيق تايوان والمناطق المحيطة به، ولكنه ضرب بشدة اليابسة جنوب شرق الصين صباح الجمعة حيث رافقته رياح عاتية وأمطار غزيرة.

 

وترك الإعصار عشرات الآلاف من المنازل بدون كهرباء في كاوشيونغ وتاينان على الرغم من استعادة معظمهم للكهرباء حتى صباح يوم الخميس، وفقاً لشركة تايوان للطاقة.

 

ودفعت مخاوف من احتمال تعرض المواطنين للخطر، المرصد الوطني ل الطقس إلى تمديد "الانذار الأحمر" وهو الأقصى على سلم من أربعة مستويات الجمعة.

إعصار دوكسوري تايوان فضائية يورو نيوز الإعصار الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

تراجع حاد يضرب الذهب بقيمة 300 جنيه للجرام|اعرف الحقيقة وسعر عيار21 الآن

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رسميا الآن.. تراجع الدولار بقوة عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

ترشيحاتنا

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

أسعار CRV الرياضية المقدمة من هوندا بالسوق المصري .. صور

ينطلق اليوم.. مواعيد وأماكن عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري|صور

ينذر بكارثة.. توقعات بوصول درجات الحرارة لمستوى قياسي في المحيط الأطلسي

طمعاً في أمواله.. جزار ينهي حياة متسول بكفر الشيخ| تفاصيل صادمة

الرقية الشرعية كاملة مكتوبة من القرآن الكريم.. تجوز للحاضر والغائب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها

جبل أم المرأة.. خداع بصري يثير جدلا على التيك توك يكشف جوانب شخصيتك

انطلاق أولى عروض «ثقافتنا في إجازتنا» بدمياط الجديدة وسط حضور كبير |صور

سيدة تثير الجدل بفقدان نصف وزنها بدون حرمان في وقت قياسي|القصة كاملة

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ