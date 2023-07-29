مطار مرسى علم الدولي يستقبل 27 ألف سائح على مدار الأسبوع

يواصل مطار مرسى علم الدولى جنوب محافظة البحر الأحمر، استقبال رحلات الطيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، لترتفع نسب الإشغال السياحى بالمنطقة.

ومن المقرر أن يستقبل المطار، بدءا من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، قرابة 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 135 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، بارتفاع فى معدلات الوصول عن الأسابيع الماضية.

وتبين من كشوف وصول رحلات الطيران الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة من أوروبا، وأكثرها وصولا من المطارات التشيكية و الإيطالية، تليهم البولندية.

كما تبين أن الرحلات تصل من 11 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل السلطات المختصة، فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.