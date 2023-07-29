عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم العلاج لـ 147 حيوانا و953 طائرا في قوافل بيطرية بالغربية

قوافل بيطرية بالغربية
قوافل بيطرية بالغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اثنين قوافل بيطرية مجانية بقريتى  كفرعنان مركز زفتى، وبلتاج مركز قطور، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

رئيس جامعة طنطا: اعتماد 6 برامج أكاديمية من جودة التعليم بـ"الآداب" و"العلوم"

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلتين تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل معهما، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  147 حيوانا،و 953 طائرا وصرف التحصينات والأدوية.

رئيس جامعة طنطا: اعتماد 6 برامج أكاديمية من جودة التعليم بـ"الآداب" و"العلوم"

وأضاف أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

IMG-20230729-WA0036
IMG-20230729-WA0036
IMG-20230729-WA0035
IMG-20230729-WA0035
IMG-20230729-WA0037
IMG-20230729-WA0037
IMG-20230729-WA0038
IMG-20230729-WA0038
IMG-20230729-WA0027
IMG-20230729-WA0027
IMG-20230729-WA0028
IMG-20230729-WA0028
التحصين الأكثر احتياجا أكثر احتياجا الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور إيهاب صابر الخدمات البيطرية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور حاتم أنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

طلب تعديل بعض البنود.. تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. معلومات مهمة عن تنسيق الجامعات والترشح للكليات

هتشتغل من البيت| 18 جهة ستعمل « أونلاين».. هل أنت منها ؟

دعاء لإزالة التوتر والقلق.. ردده قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة تشعر بالراحة النفسية

موضوعات متعلقة

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعتي طنطا وأبوجا النيجيرية

ترشيحاتنا

مطالب بتشغيل الخدمات بالمناطق السكنية الجديدة في مدينة السادات

هذا ماحدث لأسعار النفط العالمية خلال 5 أسابيع

7 علامات خطيرة تحتاج إلى زيارة طبيب القلب فورا

40 % من السكان بلا إنترنت.. ماذا يحدث في كولومبيا؟

تعرف على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرحلة العاجلة بـ " السويس الجديدة "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان روبي في حفل العلمين يثير الجدل| رقم غير متوقع

بعد انتشارها في الساحل.. معلومات صادمة عن فيلر الشفايف

طريقة عمل البقلاوه اليوناني| بمذاق لا يقاوم

ينطلق اليوم.. مواعيد وأماكن عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري|صور

فيديو

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ