تقديم العلاج لـ 147 حيوانا و953 طائرا في قوافل بيطرية بالغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اثنين قوافل بيطرية مجانية بقريتى كفرعنان مركز زفتى، وبلتاج مركز قطور، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلتين تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل معهما، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 147 حيوانا،و 953 طائرا وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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