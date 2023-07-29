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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية مجانا للمواطنين بقرى وسط سيناء

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

ينظم المجلس القومي للسكان في شمال سيناء حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية بالمجان للمواطنين غير المسجلين في السجلات الرسمية للدولة، في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء منتصف شهر أغسطس المقبل،  بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 
وقالت نوال سالم، مقرر فرع  المجلس القومي للسكان في شمال سيناء، إن الحملة  بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الصحية بالعريش ومشايخ القبائل، برعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 

٢٠٠ ألف جنيه:

صدق اللواء محافظ شمال سيناء، على مبلغ 200 ألف جنيه للمجلس القومي للسكان بشمال سيناء، لاستخراج الأوراق الثبوتية والرسمية للمواطنين بالمجان. 
 

وتقرر بدء فعاليات  الحملة في منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم استخراج شهادات ميلاد للأطفال ساقطي قيد الميلاد، ووثائق زواج لمن تزوجوا زواجا قبليا غير موثق.

ولفت إلى قيام مركزي الحسنة ونخل بتجميع طلبات المواطنين، حيث تقدم جميع الطلبات إلى إدارة خدمة الجماهير بديوان عام مجلسي الحسنة ونخل .
 

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سيناء حملة الأوراق المواطنين قرى

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