مهاجم الفتح الرباطي المغربي يوجه صدمة مدوية لـ بيراميدز

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي بيراميدز، في التعاقد مع المهدي موهوب، مهاجم فريق الفتح الرباطي المغربي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لموقع "إنفو سبورتس" المغربي فإن بيراميدز تقدم بعرض إلى الفتح الرباطي للحصول على خدمات مهاجمه.

وأشار إلى أن هناك عروض أخرى تلقاها مهاجم الفتح الرباطي أبرزها من الرجاء المغربي بالإضافة إلى عرض من السويد.



مهاجم الفتح الرباطي المغربي يصدم بيراميدز

واختتم الموقع أن المطالب المالية ستكون حاسمة في وجهة اللاعب، لكن رغبة مهاجم الفتح الرباطي هي اللعب في صفوف الرجاء المغربي.