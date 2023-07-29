تأخّر بدء حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي عن موعده

تأخر حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي عن بدئه في الموعد المحدد حيث كان من المفترض ان ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف ولم يبدأ حتى الان.

قال الفنان محمد رياض، إنه عمل جاهداً لمحاربة كل المخالفات في الدورة 16 من مهرجان المسرح المصري.



وأضاف رياض خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان: "راعينا جدا إن ميكونش فيه أي مخالفة في هذا المهرجان، واللي ليه حق هياخده، وتأكدوا إننا لم نخالف أي شرط من شروط لائحة المهرجان".



وتابع قائلاً: "كان ليا الشرف اني اختار مدير المهرجان استاذ ياسر صادق، لخبرته الكبيرة في الادارة والتمثيل، والاخراج، وهيكون كتفه في كتفي، واختياري مكنش ليه علاقة باللائحة، واختيارنا كان حرا، وسعدنا وشرفنا أنه وافق يكون مدير المهرجان".



يذكر أن اعلن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان الكبير عادل إمام والتي ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتي 14 أغسطس".



تشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسا)، وعضوية كل من : الفنان مجدي كامل، المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، ، الدكتورة سحر حلمي هلالي ، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن .



ويتنافس في تلك المسابقة ( 37 ) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي ، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي : من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص .



المهرجان القومي للمسرح المصري، يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.