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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات فريدة وسعر على قد الإيد .. هاتف الغلابة من سامسونج للشباب ومحدودي الدخل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A24

مع الارتفاع المستمر الذي تشهده سوق الهواتف الذكية، أصبح البحث عن هاتف ذكي مميز بإمكانات جيدة وتصميم أنيق مع سعر مناسب مطلبا كبيرا بالنسبة للكثيرين، ولكنه في ذات الوقت عملية معقدة نظرا لأن هواتف الفئة المتوسطة الجيدة تبدأ أسعارها من حوالي 10 آلاف جنيه. 

وتخصص عددا من شركات الهواتف الذكية العملاقة بدائل وحلول لراغبي الشراء الذين يبحثون عن هواتف مميزة بسعر يتناسب مع قدراتهم المادية وأيضا يلبي الاحتياجات التكنولوجية الخاصة بهم، والتي من بينها شاشة وكاميرا مميزة وأيضا معالج قوي وبطارية بسعة كبيرة. 

ومن بين الهواتف التي يمكن الاعتماد عليها لتقديم إمكانات مميزة مع سعر مناسب يأتي هاتف  Galaxy A24 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث يقدم مواصفات كبيرة للغاية تتفوق على عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة مع سعر تنافسي.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 420 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED  مع زجاج أمامي وإطار بلاستيكي في الجانب والخلف، بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.  

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والتي يمكن توسيعها عبر microSD.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A24 على  بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان متنوعة منها الأسود والأخضر والفضي.

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