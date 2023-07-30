استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف البحر الأحمر

واصلت مديرية أوقاف البحر الأحمر، فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد خليفه بن زايد بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة تحت عنوان " إسم الله الوهاب"، تحت الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.

حاضر اللقاء، الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالسلام مصطفى أحمد، إمام مسجد أبوالنصر، وقارئا ومبتهلا، والشيخ عبدالفتاح محمد عبدالحميد امام مسجد خليفة بن زايد مقدما، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.