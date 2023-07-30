عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت مديرية أوقاف البحر الأحمر، فعاليات  الأسبوع الثقافي بمسجد خليفه بن زايد بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة تحت عنوان " إسم الله  الوهاب"، تحت الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ  هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر. 

 

حاضر اللقاء، الشيخ  هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالسلام مصطفى أحمد، إمام مسجد أبوالنصر، وقارئا ومبتهلا، والشيخ عبدالفتاح محمد عبدالحميد امام مسجد خليفة بن زايد مقدما، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

البحر الأحمر الدكتور مختار جمعة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الاسبوع الغردقة اوقاف البحر الاحمر بالبحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد|اطمن على درجاتك

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

الأهلي يعلن رحيل حارس الفريق رسميًا

صدمة مدوية| حارس الزمالك السابق يعلن انتقال ابنته للنادي الأهلي

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن كليات الطب البشري

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

لأول مرة إتيكيت نتيجة الثانوية العامة.. أمينة شلباية توجه نصائح هامة

فريدة سيف النصر: ارتديت الحجاب تسعة أشهر وخلعته بسبب الضغوط

موعد إجراء ساديو ماني الكشف الطبي مع النصر السعودي

5 آلاف دولار لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج.. فيديو

تصريح شديد اللهجة من بوتين بشأن سوريا

عضو لجنة الزمالك السابقة: انتقال إمام عاشور للأهلي صفقة مميزة وقوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ