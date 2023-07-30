فريدة سيف النصر: ارتديت الحجاب تسعة أشهر وخلعته بسبب الضغوط

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها ارتدت الحجاب فقط لمدة تسعة أشهر وأنها بالتأكيد مقتنعة به لكن وفاة شقيقها الأصغر الشاب ابن 21 ربيعاً كانت صدمة شديدة لها.



استطردت فريدة سيف النصر خلال مداخلة خلال "برنامج" كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أخي الصغير كنت بعشقه وعمره 21 سنة وأنا بخاف الموت جداً وأنا جبانه جداً ومهما عملت صدقات وأتصدق على الإنسان وأرفق بالحيوان، لكن جبانة جداً، كان شاب قمر طول وعرض 21 سنة الأصغر بيننا جميعاً كنت حينها متزوجة.



ولفتت فريدة سيف النصر إلى أنها عندما توفي شقيقها لم يعجب زوجها رد فعلها، فطلقها الطلقة الثانية، قائلة: "عندما رأيت أخي نازل القبر فتحة القبر أصبت من بالرعب.. أخاف من الموت ولا أذهب إلى أي جنازة ولا عزاء، ليس ندالة.



وأكملت: "مكنتش ممكن اسيب الحجاب إلا بعد الضغوط التي تعرضت لها وكتبوا عني مالها عاملة كده وعاملة نفسها بالطرحة كأنها أميرة عربية".