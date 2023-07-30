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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص في حملة تموينية بالعريش

ضبط مصنع منظفات بالعريش
ضبط مصنع منظفات بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء،  حملة تموينية للمرور على الأسواق ، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين لملاحقة المصانع الغير مرخصه والضارة بصحة المواطنين ، فى إطار ما تقوم به مديرية تموين شمال سيناء من جهود لضبط الاسواق وملاحقة المخالفين وتنفيذا لتعليمات  الدكتور وزير التموين ، واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء.

 

مصنع منظفات:

 

وقالت  أمانى رسلان مدير عام المديرية التموين  أن الحملة أسفرت عن  ضبط مصنع للمنظفات بدون ترخيص، وبدون علامة تجارية وبدون مواصفات قياسية مما يضر بصحة وسلامة المواطنين، حيث تم تحرير المحضر والتحفظ على المضبوطات وتسليم المحضر والمتهم للعرض على النيابه.

 كما أسفرت الحملة ، عن ضبط عدد ٢٦ جوال دقيق زنة ٢٠ دقيق مستودعات خارج ماكينة الدقيق،  بالإضافة إلى تحرير عدد ٥ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية 
وجارى تنفيذ  الحملات التموينية على مستوى المحافظة لضبط المخالفين ..حيث نم التنبيه على مديري الإدارات التموينية بمراكز المحافظة  بضرورة المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية بالمحلات التجارية والأسواق والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة لحماية المواطنين من الاستغلال وجشع بعض التجار.
 

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استمرار حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بـ قرى شمال سيناء

العريش مصنع منظفات حملة تموينية

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