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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا .. ترامب يتهم إدارة بايدن بالفساد

صدى البلد

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على أوكرانيا.

وقال: "لقد تلقى فريق بايدن ملايين الدولارات من أوكرانيا. والآن تتلقى أوكرانيا مليارات ومليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأمريكيين.. ليس لدينا ذخيرة".

واتهم ترامب الرئيس الأمريكي الحالي وعائلته بالفساد.

وصرح ترامب في وقت سابق أنه إن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض بلاده مخزوناتها من الأسلحة والذخائر، التي استنزفتها إمدادات أوكرانيا.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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