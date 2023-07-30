اعتراف أمريكي بقوتها المرعبة.. تفاصيل اختراق حسابات السفير الأمريكي بالصين

كشفت مصادر مطلعة لشبكة سي إن إن الأمريكية، أنه في الأسبوع الماضي، تم اختراق حساب البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز ، حسبما قال 3 مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أكدت مايكروسوفت والبيت الأبيض أن قراصنة من الصين قاموا باختراق حسابات البريد الإلكتروني في أكثر من عشرين منظمة ، بما في ذلك بعض الوكالات الفيدرالية.

تعتقد إدارة بايدن أن عملية القرصنة، أعطت الحكومة الصينية رؤى حول التفكير الأمريكي قبل زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى بكين في يونيو.

ومن بين الوكالات المستهدفة وزارة الخارجية ووزارة التجارة اللتان فرضتا عقوبات على شركات الاتصالات الصينية.

وصف المسؤولون الأمريكيون الصين باستمرار بأنها أكثر خصوم الولايات المتحدة تقدمًا في الفضاء الإلكتروني ، وهو المجال الذي كان مرارًا مصدر توتر ثنائي في السنوات الأخيرة.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن بكين لديها برنامج قرصنة أكبر من جميع الحكومات الأخرى مجتمعة.

أثار بلينكين حوادث القرصنة في اجتماع مع دبلوماسي صيني كبير في إندونيسيا في وقت سابق من هذا الشهر ، على حد قول مسؤول كبير في وزارة الخارجية لشبكة CNN ، لكن المسؤول لم "يدخل في التفاصيل" بشأن مدى إثارة الاختراق.

قال المسؤول: "لقد أوضحنا باستمرار أن أي عمل يستهدف الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين ، يمثل مصدر قلق عميق لنا ، وأننا سنتخذ الإجراء المناسب لمحاسبة المسؤولين وقد أوضح الوزير ذلك مرة أخرى".