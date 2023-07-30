إصابة 8 أشخاص في تصادم عدة سيارات بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق العاشر - أبوحماد أمام الصوب وتم نقل 6 مصابين مستشفي جامعة العاشر وإثنين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي جامعة العاشر بإستقبال 6 مصابين بكسور وكدمات وسحجات بالجسم واستقبل مستشفي أبوحماد حالتين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم عده سيارات بطريق العاشر -ابوحماد أمام الصوب وتم نقل 6 مصابين مستشفي جامعة العاشر وإثنين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.