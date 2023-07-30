الآلاف من مواطني النيجر يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الآلاف من مواطني النيجر تجمعوا خارج السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي للتظاهر ضد باريس.

ووثق مقطع فيديو متداول، مواطني النيجر وهم يتظاهرون ضد فرنسا خارج سفارة باريس في نيامي.



ومن المقرر أن يعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قمة استثنائية اليوم، الأحد، حول الوضع السياسي في النيجر بعد أزمة الانقلاب في البلاد.

وذكرت مجموعة "إيكواس"، في بيان صادر عنها، أن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، دعا إلى عقد قمة استثنائية للمجموعة حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر في أبوجا اليوم.

ويبحث قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الوضع السياسي والتطورات الأخيرة في النيجر خلال القمة الاستثنائية.

وكانت قوات الحرس الرئاسي احتجزت الرئيس بازوم يوم الأربعاء الماضي، معلنة السيطرة على الحكم في النيجر، وأعلنوا الجمعة تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي.

وتوعد مجلس السلم والأمن الأفريقي، سلطات الانقلاب في النيجر باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات.

وأدان المجلس، بأشد العبارات الممكنة الانقلاب العسكري في النيجر، وما أعقبه من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، وعبر عن قلقه العميق من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة.

وشدد المجلس في بيانه على عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الأفريقية.