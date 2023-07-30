لن نتسامح.. فرنسا تحذر من أي هجوم على مصالحها في النيجر

حذرت فرنسا ، الأحد ، من أنها لن تتسامح مع أي هجوم على مصالحها بعد أن قام مؤيدو المجلس العسكري في النيجر برشق سفارتها بالحجارة وإحراق الأعلام الفرنسية، ورددوا شعارات مناهضة لفرنسا في احتجاج نظمه القادة العسكريون الجدد.

ويسعى المجلس العسكري في النيجر إلى حشد الدعم قبل قمة طارئة لرؤساء دول غرب إفريقيا في نيجيريا حيث سيقررون اتخاذ مزيد من الإجراءات للضغط على الجيش لاستعادة النظام الدستوري في أعقاب الانقلاب.

وأدين الانقلاب العسكري في النيجر على نطاق واسع من قبل الجيران والشركاء الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا.

ورفض جميع الشركاء الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

يمكن لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) المكونة من 15 دولة ، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المؤلف من ثمانية أعضاء ، تعليق عضوية النيجر في مؤسساتها ، وعزل البلاد عن البنك المركزي الإقليمي والسوق المالية ، وإغلاق الحدود.

وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم ، حيث تتلقى ما يقرب من ملياري دولار سنويًا من المساعدات الإنمائية الرسمية ، وفقًا للبنك الدولي. كما أنها شريك أمني للقوة الاستعمارية السابقة فرنسا والولايات المتحدة ، وكلاهما تستخدمه كقاعدة لمحاربة تمرد إسلامي في منطقة الساحل الأوسع بغرب ووسط إفريقيا.

ويمكن لزعماء غرب إفريقيا ، للمرة الأولى ، التفكير في تدخل عسكري لإعادة بازوم الذي أطيح به عندما تم إعلان الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسًا جديدًا للدولة يوم الجمعة.

وقبيل قمة الأحد ، حذر القادة العسكريين في النيجر مساء السبت في بيان جرى بثه على تلفزيون النيجر الوطني من أي تدخل عسكري.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن ، المتحدث باسم المجلس العسكري 'إن الهدف من اجتماع (الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبعض الدول الغربية'. قال.

وقال 'نريد أن نذكر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو أي مغامر آخر بتصميمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا'.

وبدعوة من القادة العسكريين ، نزل الآلاف من أنصار المجلس العسكري إلى شوارع العاصمة في وقت مبكر اليوم الأحد لإظهار دعمهم ورفض أي تدخل من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقالت المتظاهرة ساني إدريسا 'نحن هنا للتعبير عن استيائنا من تدخل فرنسا في شؤون النيجر.. النيجر دولة مستقلة وذات سيادة ، وبالتالي فإن قرارات فرنسا ليس لها تأثير علينا'.

وتجمع المتظاهرون في ساحة عامة في وسط نيامي. وتوجه البعض إلى السفارة الفرنسية مرددين شعارات مناهضة للفرنسيين ، بحسب صحفي من رويترز.

وكُتب على اللافتات: 'تسقط فرنسا!' 'فرنسا خارج!'.

على غرار الأحداث التي وقعت في بوركينا فاسو المجاورة في سبتمبر من العام الماضي بعد انقلاب ، حاول بعض المتظاهرين تسلق جدران السفارة الفرنسية، بينما داس آخرون على الأعلام الفرنسية المحترقة. وقام بعض الشبان بإلقاء الحجارة على مبنى السفارة قبل أن يقوم الحرس الوطني النيجري بتفريق المتظاهرين.

وقال الاليزيه في بيان 'أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين أو العسكريين أو الدبلوماسيين أو المصالح الفرنسية سيحفز ردا فوريا لا هوادة فيه من فرنسا.'

وجاء في البيان 'تمكن (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون من التحدث مرة أخرى إلى الرئيسين بازوم و (زعيم النيجر السابق محمدو) يوسفو في الساعات القليلة الماضية ، وكلاهما أدان بوضوح الانقلاب ودعوا إلى الهدوء بين السكان'.

وأصدر الحكام العسكريين في وقت لاحق دعوة عبر التلفزيون الوطني النيجري يطلبون فيها من المتظاهرين الامتناع عن أعمال التخريب والتخريب للممتلكات العامة أو الخاصة أو المستشاريات الأجنبية.

وقطع الاتحاد الأوروبي وفرنسا الدعم المالي للنيجر ، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء نفسه.

وبعد اجتماع طارئ ، الجمعة ، أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا يطالب فيه الجيش بالعودة إلى ثكناته واستعادة النظام الدستوري في غضون 15 يوما.