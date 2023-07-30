زيادة ربع مليون نسمة في 57 يوما .. اقتراح برفع سن الزواج لـ 20 سنة|تفاصيل

قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الإنفجار السكانى من أخطر المشكلات التي تعوق إيجاد التنمية الحقيقية وتلتهم ثمار ما يتم إنجازه، لافتا إلي أن معدل النمو الإقتصادى لا يتناسب مع معدل النمو السكانى، معقبا “ معدل زيادة السكان يتراوح بين 1.5 لـ 2.5 % في السنة”.

اقتراح برفع سن الزواج

و أقترح “ رضوان ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، رفع سن الزواج ليكن 20 عام بدلا من 18 علي مستوى المحافظات، وذلك لمواجهة مشكلة زواج القاصرات التي تعد من أهم أسباب الزيادة السكانية، منوها إلي أن لابد من توافر النضج العقلى والثقافة لدى المقبلين علي الزواج وإدراكهم لأهمية الأمر والتعامل معه بوعى كاف.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن الزيادة المستمرة في عدد السكان تتطلب زيادة الفصول الدراسية وكميات علاج الأطفال، قائلا “ علي الأقل سنحتاج لـ 50 ألف فصل لإستيعاب 2 مليون طفل سنويا” مما يعد أمر صعب تحقيقه.

وأوضح النائب : حال إستمرار معدل هذه الزيادة نحتاج لوصول معدل النمو الاقتصادى إلي 7% أي 3 أضعاف معدل زيادة السكان، من أجل العمل علي تلبية احتياجات المواطنين.

واستكمل “ كلما استمرت زيادة النمو السكانى بمعدلات عالية كلما قل شعور المواطن بثمار النمو والسبب الرئيسي يكمن في هذا الانفجار”.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن إطلاق مشروع الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية من أهم الخطوات التي سيكون لها دور فاعل في مواجهة المشكلة السكانية، لذا يجب الترويج له بشكل كبير.

وأختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي قرار الحكومة في دعم السيدات الملتزمات بتنظيم النسل بحافز نقدى، لافتا إلي أن تطبيقه سيوجد نتائج ايجابية.

وأعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 مليون و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 57 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 مليون نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.