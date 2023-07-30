الخارجية الأمريكية: على المجتمع الدولي القيام بمهام متعددة لمواجهة أخطر تحدٍ للبشرية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الأحد إن التهديد المحتمل للحرب النووية ليس أكثر خطورة من المشكلة الوجودية لتغير المناخ ولا يوجد تسلسل هرمي في هذا الصدد.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي'حسنًا ، لا يمكنك ، على ما أعتقد ، أن يكون لديك تسلسل هرمي. هناك بعض الأشياء التي في المقدمة والمركز - الذئب عند الباب - بما في ذلك الصراع المحتمل ، ولكن ليس هناك شك في أن المناخ يمثل تحديًا وجوديًا لنا جميعًا

وأخبر بلينكين البرنامج الأسترالي 60 دقيقة على الشبكة التاسعة ، عندما سئل عما يعتبره تحديًا أكبر للبشرية - الحرب النووية أو تغير المناخ العالمي.



وقال إن على المجتمع الدولي القيام بمهام متعددة.

والتقى بلينكين، الجمعة الماضي، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وأكد مجددًا التزام واشنطن بالعمل عن كثب مع أستراليا بشأن تغير المناخ والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، فضلاً عن مواجهة المعلومات المضللة التي ترعاها الدولة.